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Москва

В Москве открыли две полевые кухни для стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Москве развернуло две полевые кухни для паломников, стоящих в очереди в храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца.

"Для людей, которые стоят в очереди к храму Христа Спасителя, развернуты две полевые кухни напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Все желающие смогут бесплатно выпить чай и отдохнуть", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Кухни будут работать до 21:00, когда закрывается доступ в храм.

Как сообщили в правоохранительных органах, 22-23 мая мощам святителя Николая Чудотворца поклонились более 45 тыс. человек. Мощи доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве с 22 мая по 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Очередь к мощам Николая Чудотворца

6 фотографий
Теги: Москва, Николай Чудотворец
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