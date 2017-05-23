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В законопроект о реновации внесена поправка о переходе ипотеки со старой квартиры на новую

Условия договора ипотеки при переходе предмета залога изменяться не должны

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Поправка к законопроекту о реновации жилья в Москве предусматривает автоматический переход залога при ипотеке со старой квартиры на новую, предоставляемую по программе городом. Такая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта представителями всех четырех думских фракций.

Поправка предусматривает, что при реализации программы реновации предмет залога, то есть квартира, заменяется автоматически, без необходимости спрашивать согласия у залогодателя (владельца квартиры) или залогодержателя (банка). При получении новой квартиры она, таким образом, автоматически станет предметом залога по ипотеке, которая была взята на покупку прежней квартиры.

При этом поправка определяет, что условия договора ипотеки при переходе предмета залога не изменяются.Заключать специальное соглашение для замены предмета залога не требуется, говорится в поправке. Госрегистрация ипотеки для замены предмета залога будет осуществляться без уплаты госпошлины.

Поправки четырех думских фракций, поступившие к законопроекту о реновации, являются результатом консультаций меду думскими фракциями. Как ожидается, во втором чтении законопроект будет рассмотрен 9 июня.

Теги: Москва
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