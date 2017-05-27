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Полиция объяснила задержание ребенка в центре Москвы

Как отметили в столичном главке, мальчик занимался попрошайничеством, в отношении его отца был составлен административный протокол

Полиция объяснила задержание ребенка в центре Москвы
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ребенок, которого в пятницу вечером задержали полицейские в центре Москвы, занимался попрошайничеством, в отношении его отца составлен административный протокол, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"26 мая 2017 года около 19 часов 40 минут сотрудники полиции на улице Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей", - рассказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, полицейскими было принято решение забрать мальчика с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей.

"При помещении мальчика в служебный автомобиль к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика, и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что "в ходе разбирательства установлено, что ребенок "в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения".

"Около 22 часов 26 мая 2017 года мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции. В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

Как рассказали СМИ, ребенок читал на улице города стихи. Некоторые из них также сообщили, что мальчик просил у прохожих деньги.

По данному факту руководством управления внутренних дел по центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проведет проверку действий полиции.

Теги: Москва
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