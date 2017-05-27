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Москва Обыски в "Гоголь-центре"

Главбуха "Седьмой студии" арестовали по делу о хищении бюджетных средств

Обвиняемая в хищении свыше 1 млн рублей Нина Масляева заключена под стражу до 19 июля

Главбуха "Седьмой студии" арестовали по делу о хищении бюджетных средств
Нина Масляева
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в субботу арестовал главного бухгалтера театральной компании "Седьмая студия" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении порядка 1 млн 200 тысяч рублей бюджетных средств.

Как передал корреспондент "Интерфакса", таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Масляева обвиняется в тяжком преступлении, следствием представлено достаточно доказательств, что, находясь на свободе, Масляева может скрыться и угрожать свидетелям. Суд постановил избрать в отношении Масляевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - огласила решение судья.

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В минувший четверг Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест другого фигуранта дела - экс-главу "Седьмой студии" Юрия Итина, отклонив ходатайство следствия о его аресте, и согласился с доводами защиты, которая настаивала на домашнем аресте. Итин свою вину категорически отрицает.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны Итин и Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Между тем известные артисты и режиссеры написали коллективное письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра". Под письмом поставили свои подписи Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин.

Обыски в "Гоголь-центре"

5 фотографий
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;Православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео)Москвичи у здания театраАктеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов (в центре на первом плане)Машина Следственного комитета РФ у &quot;Гоголь-центра&quot;
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;
Теги: Седьмая студия, Нина Масляева, Кирилл Серебренников, Гоголь-центр
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