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Культура Обыски в "Гоголь-центре"

Главбуху "Седьмой студии" предъявили обвинение в хищении свыше 1 млн рублей

Есть обновление от 14:46

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение главному бухгалтеру театральной компании "Седьмая студия" Нине Масляевой в хищении порядка 1 млн 200 тысяч рублей бюджетных средств.

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"Масляевой было предъявлено обвинение в хищение в составе группы лиц. Вину она не признала", - сообщил следователь в Пресненском суде Москвы, где решается вопрос об аресте фигурантки.

Ранее, по словам следователя, Масляева признавала свою вину. "После задержания и допроса вину Масляева признала, сказала, что средства она передавала руководителям студии", - сказал он.

По данным следствия, вина Масляевой подтверждается собранными по делу доказательствами и показаниями свидетелей, в том числе, режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее адвокат фигурантки, защищавший ее интересы "по назначению", сообщил журналистам, что его подзащитная готова была признать вину. "Она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Она уже сотрудничает со следствием ", - сказал адвокат Павел Теплухин.

Соглашение с данным защитником было впоследствии расторгнуто.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обыски в "Гоголь-центре"

5 фотографий
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;Православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео)Москвичи у здания театраАктеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов (в центре на первом плане)Машина Следственного комитета РФ у &quot;Гоголь-центра&quot;
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;
Теги: Седьмая студия, Нина Масляева, Кирилл Серебренников, Гоголь-центр
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