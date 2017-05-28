Около трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В согласованной акции на проспекте Вавилова в Москве принимают участие около 3 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"На проспекте Вавилова проходит согласованное с правительством Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимает участие около 3 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

16 мая сайт партии "Парнас" сообщил, что оргкомитет в составе партий "Парнас", "Яблоко", правозащитных организаций, недовольных градостроительной политикой властей, подал в мэрию Москвы уведомление на проведение 28 мая массовой акции в формате марша. В числе оргкомитета заявлены Константин Мерзликин, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков, Лев Пономарев и другие. Оппозиция собиралась вывести на акцию до 10 тыс. человек.