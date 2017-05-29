Суд смягчил приговор фигуранту дела об угоне раритетной "Чайки" Генпрокуратуры

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд уменьшил на два месяца срок лишения свободы Антона Рыжова, признанного виновным в угоне без цели хищения раритетной "Чайки", находящейся на балансе Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд изменил приговор в отношении Рыжова и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и четыре месяца", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно приговору Савеловского суда Москвы, Рыжов должен был отбывать наказание в колонии общего режима в течение трех лет и шести месяцев.

Второй фигурант дела, получивший условный срок - Сергей Митрофанов не стал обжаловать приговор.

Как сообщалось, 6 июня полиция возбудила уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) в отношении водителя и пассажира угнанного в Москве из автосервиса автомобиля "Чайка". На следующий день Савеловский суд санкционировал арест Рыжова. Митрофанова суд арестовывать не стал. Во время избрания им меры пресечения молодые люди сообщили, что раскаиваются в содеянном.

По данным полиции, 5 июня в районе Кожевнической улицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль "Чайка", светопропускание стекол которого не соответствовало установленным требованиям.

Водитель и пассажир находились в состоянии, внешне схожем с алкогольным опьянением. Документов, удостоверяющих личность, и документов на автомашину при себе они не имели, от прохождения медосвидетельствования отказались, отметили в полиции.

Там сообщили, что в ходе подготовительных работ для отправки машины на спецстоянку пассажир самовольно сел за руль автомобиля, заблокировал двери и попытался скрыться, поэтому полицейские начали преследование нарушителя.

В полиции отметили, что "водитель, грубо игнорируя правила дорожного движения, совершил касательные столкновения с двумя автомобилями". Поскольку он на требования об остановке не реагировал, то инспектор ДПС был вынужден применить табельное оружие, после чего машина была остановлена, а водитель задержан.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах уточнил, что данный автомобиль принадлежит Генпрокуратуре РФ.