Песков прокомментировал задержание мальчика на Новом Арбате

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин осведомлен об истории с задержанием 9-летнего мальчика на Новом Арбате, но это не вопрос президентской повестки дня.

"Разумеется, во всех дайджестах эта информация содержится, но этот случай не требует никаких отдельных докладов. Это все-таки не вопрос президента", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Как сообщалось, сотрудники столичной полиции накануне на улице Воздвиженка увидели ребенка, который подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным МВД, ребенок занимался на улице попрошайничеством. В то же время, по данным СМИ, мальчик читал на улице города стихи.

Руководством управления внутренних дел по центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проведет проверку действий полиции.