Главные новости
В РоссииРогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21В миреПекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морюВ миреСША направили очередной авианосец для сдерживания КНДР
Москва

Отец и мачеха задержанного в Москве ребенка понесут административную ответственность

Как ранее рассказали в полиции, 10-летнего мальчика забрали в отделение, так как он занимался попрошайничеством

Отец и мачеха задержанного в Москве ребенка понесут административную ответственность
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Протокол об административном нарушении по статье о неподчинении требованиям сотрудника полиции составлен в отношении мачехи ребенка, которого в пятницу забрали в отделение внутренних дел за попрошайничество в центре Москвы.

МоскваПолиция объяснила задержание ребенка в центре МосквыПолиция объяснила задержание ребенка в центре МосквыЧитать подробнее

"В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а в отношении его жены - по 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Там опровергли информация о том, что отцу ребенка принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. "Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства", - отметили в главке.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным МВД, ребенок занимался на улице попрошайничеством. По данным СМИ, мальчик читал на улице города стихи.

Руководством управления внутренних дел по центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проведет проверку действий полиции.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москву ненадолго придет теплая и дождливая погодаВ Москву ненадолго придет теплая и дождливая погода
По прогнозам синоптиков, к выходным новой недели похолодаетПодробнее
Главбуха "Седьмой студии" арестовали по делу о хищении бюджетных средствГлавбуха "Седьмой студии" арестовали по делу о хищении бюджетных средств
Обвиняемая в хищении свыше 1 млн рублей Нина Масляева заключена под стражу до 19 июляПодробнее
Полиция объяснила задержание ребенка в центре МосквыПолиция объяснила задержание ребенка в центре Москвы
Как отметили в столичном главке, мальчик занимался попрошайничеством, в отношении его отца был составлен административный протоколПодробнее
СКР начал проверку после инцидента с мальчиком в центре МосквыСКР начал проверку после инцидента с мальчиком в центре Москвы
Следователи разберутся в действиях его родителей и полицейских, забравших ребенка в отделение Подробнее
Работы по благоустройству Тверской улицы начались в МосквеРаботы по благоустройству Тверской улицы начались в Москве
В июле главную улицу столицы дважды будут перекрыватьПодробнее
В центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчикаВ центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчика
В полиции утверждают, что ребенок занимался попрошайничеством, родители это отрицаютПодробнее
Москалькова заявила о преждевременности голосования по программе реновации жильяМоскалькова заявила о преждевременности голосования по программе реновации жилья
Закон о реновации еще не принят и не урегулированы все существенные вопросы, чтобы предлагать москвичам голосовать, считает омбудсменПодробнее
Аллея правителей России открыта в центре МосквыАллея правителей России открыта в центре Москвы
Позже ее пополнят бюсты восьми руководителей Советского СоюзаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21В миреПекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морюВ миреСША направили очередной авианосец для сдерживания КНДРВ миреWashington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации
Около трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе Москвы
В Москву ненадолго придет теплая и дождливая погода
Подростки на фестивале красок в Челябинске напали на машину полицейских
Отец и мачеха задержанного в Москве ребенка понесут административную ответственность
Замглавы МИД РФ Карасин представит Россию на встрече "нормандской четверки"
Источник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики Макрона
В Германии опрос выявил потерю социал-демократами популярности у жителей
Пилотирующие МС-21 летчики не выявили препятствий для его новых испытаний
Путин поздравил Рогозина и коллектив корпорации "Иркут" с первым полетом МС-21
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи