Москва

Кузнецова заявила об отсутствии претензий к семье задержанного в Москве мальчика

По замечанию детского омбудсмена, вопрос остается только к "организации досуга ребенка"

Кузнецова заявила об отсутствии претензий к семье задержанного в Москве мальчика
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - У органов опеки нет претензий к семье ребёнка, которого в минувшую пятницу полицейские задержали в центре Москвы, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Ситуация безусловно привлекла очень широкое общественное внимание. Незамедлительно соответствующие службы посетили семью и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребёнка не было", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

По ее словам, единственные вопросы в данном случае могут быть к "организации досуга ребёнка".

"Я уверена, что именно конструктивное приложение детского таланта сейчас самый лучший и оптимальный для ребёнка выход", - добавила омбудсмен.

Сотрудники столичной полиции в минувшую пятницу вечером на улице Воздвиженка увидели ребенка, который подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей. В полиции заявили, что ребенок занимался попрошайничеством.

В то же время, по данным СМИ, ребёнок читал на улице города стихи. В интернете опубликована петиция с требованием уволить задержавших ребенка сотрудников правоохранительных органов. На данный момент ее подписали более 20 тысяч человек.

Руководство управления внутренних дел по центральному административному округу назначена проверка из-за задержания мальчика. Столичный главк Следственного комитета РФ также изучит действия полиции.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин осведомлен об истории с задержанием мальчика на Новом Арбате, но это не является вопросом его повестки дня.

"Разумеется, во всех дайджестах эта информация содержится, но этот случай не требует никаких отдельных докладов. Это все-таки не вопрос президента", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Теги: Москва, Анна Кузнецова
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