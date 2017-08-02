Предотвратившие побег из Мособлсуда росгвардейцы охраняли процесс по делу экс-главы Миасса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии, пришедшие на помощь своим коллегам из полиции в Мособлсуде, охраняли процесс по делу бывшего главы администрации Миасса Виктора Ардабьевского и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в бандитизме и убийствах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Сотрудников Росгвардии осуществляли оперативное сопровождение так называемой подсудимых по делу так называемой "банды Ардабьевского", заседание по которому как раз было закончено в 312 зале, куда позже из лифта вышли напавшие на конвой пятеро подсудимых по делу "банды ГТА", - сказала Осипова в среду.

Экс-сити-менеджеру Миасса Ардабьевскому и еще восьми подсудимым вменяется несколько эпизодов по статьям: убийство, совершенное группой лиц по найму, бандитизм, организация и участие в преступном сообществе, незаконное приобретение, сбыт, ношение оружия, боеприпасов. Дело рассматривается коллегией присяжных, фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции - мужчину и женщину - и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. Трое бандитов были убиты, пятеро человек получили ранения, в том числе двое преступников, полицейские и сотрудник Росгвардии.

"В настоящее время служебная проверка продолжается, проверяются действия сотрудников полиции при конвоировании", - заявила "Интерфаксу" в среду официальный представитель подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что члены банды были нейтрализованы полицейскими, побег подсудимых был предотвращен.

"Своими действиями сотрудники полиции и Росгвардии не допустили возможного появления жертв и пострадавших среди посетителей и работников суда", - отметила Петрова.