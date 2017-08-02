Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
Москва Дело "банды ГТА"

Предотвратившие побег из Мособлсуда росгвардейцы охраняли процесс по делу экс-главы Миасса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии, пришедшие на помощь своим коллегам из полиции в Мособлсуде, охраняли процесс по делу бывшего главы администрации Миасса Виктора Ардабьевского и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в бандитизме и убийствах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Сотрудников Росгвардии осуществляли оперативное сопровождение так называемой подсудимых по делу так называемой "банды Ардабьевского", заседание по которому как раз было закончено в 312 зале, куда позже из лифта вышли напавшие на конвой пятеро подсудимых по делу "банды ГТА", - сказала Осипова в среду.

Экс-сити-менеджеру Миасса Ардабьевскому и еще восьми подсудимым вменяется несколько эпизодов по статьям: убийство, совершенное группой лиц по найму, бандитизм, организация и участие в преступном сообществе, незаконное приобретение, сбыт, ношение оружия, боеприпасов. Дело рассматривается коллегией присяжных, фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции - мужчину и женщину - и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. Трое бандитов были убиты, пятеро человек получили ранения, в том числе двое преступников, полицейские и сотрудник Росгвардии.

"В настоящее время служебная проверка продолжается, проверяются действия сотрудников полиции при конвоировании", - заявила "Интерфаксу" в среду официальный представитель подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что члены банды были нейтрализованы полицейскими, побег подсудимых был предотвращен.

"Своими действиями сотрудники полиции и Росгвардии не допустили возможного появления жертв и пострадавших среди посетителей и работников суда", - отметила Петрова.

Теги: Мособлсуд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
В МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВПодробнее
Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"Подробнее
Утверждена программа реновации жилья в МосквеУтверждена программа реновации жилья в Москве
В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартирПодробнее
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоВ РоссииРосгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

"Спартак" арендовал полузащитника "Челси"

Финская больница выставила россиянке счет на 50 тысяч евро за внезапные роды

Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии

Следствие попросило отпустить под домашний арест экс-главу Удмуртии Соловьева

Россия запретила поставки свинины из Румынии

Из-за нападения на журналиста НТВ во время прямого эфира возбудили дело

Рогозин обсудил с лидером ПМР ситуацию с российскими миротворцами в Приднестровье

На складе боеприпасов Минобороны Абхазии произошел взрыв

Предотвратившие побег из Мособлсуда росгвардейцы охраняли процесс по делу экс-главы Миасса

Автопроизводители ФРГ пообещали исправить 5 млн машин с дизельными двигателями

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 24 годам колонии

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхСообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектом Подробнее

Дело участника митинга в Москве Косых рассмотрят в особом порядке

Полиция изъяла материалы в штабе Навального в Самаре

Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу

Hyperloop One разогнала прототип пассажирской капсулы до 310 км/ч

Хранившийся в Лондоне архив Романовых вернулся в Россию

В Ростовской области проверят сообщения о рассмотрении судьей дел ее мужа

Тульский "Арсенал" вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Подведомственная МИД РФ фирма предложила трудоустроить работавших в посольстве США россиян

Спецпредставитель ОБСЕ сообщил о погашении Донбассом долгов за воду

Доверие граждан еврозоны к евро достигло максимума за 13 лет

Двое мужчин совершили намаз в Айя-София в знак протеста против действий на Храмовой горе

Набор в отряд космонавтов продлили до конца лета

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войнуПольские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеет Подробнее

Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Западных Балканах

Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей

Первый из фигурантов "дела Михальченко" получил условный срок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции