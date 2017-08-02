Главные новости
В РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон-гратаВ РоссииРосгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"МоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
В России

Росгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"

В федеральной службе не согласны со слухами о том, что с подсудимыми пытались расправиться таким изощренным способом

Росгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"
Машина Следственного комитета РФ у здания Московского областного суда, где произошла перестрелка
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В командовании Росгвардии усомнились в том, что происшествие в Мособлсуде можно считать внесудебной расправой над членами так называемой "банды ГТА".

"Очень много бытует слухов, но если задуматься, для внесудебной расправы можно было найти более простой, а не столь изощренный способ", - сообщил в среду журналистам замглавы ведомства Сергей Меликов.

"Вряд ли столь серьезные хитросплетения, такая серьезная операция планировалась, чтобы совершить судебную расправу", - сказал Меликов.

В РоссииДиректор Росгвардии указал на ошибки конвоиров "банды ГТА"Читать подробнее

Нападение в суде

Как сообщалось, во вторник пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на двух сопровождавших их сотрудников полиции - мужчину и женщину - и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были ликвидированы, пять человек получили ранения, в том числе два преступника, два полицейских и сотрудник Росгвардии.

Тяжело раненные бандиты были направлены в одну из больниц Москвы, а в Красногорскую городскую больницу №1 доставили правоохранителей - женщину и двух мужчин, один из которых со странгуляционной асфиксией помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, а второго с огнестрельным ранением плеча готовили к операции.

"Банда ГТА"

По данным СКР, так называемая "банда ГТА", совершавшая разбойные нападения на дорогах, была создана в 2012 году. В ее состав входили 14 человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей они убили 17 человек и ранили еще двоих. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным травмами. Девять участников банды предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, а главарь ОПГ былликвидирован при задержании.

Название "банда ГТА" впервые появилось в СМИ, оно является отсылкой к известной компьютерной игре Grand Theft Auto.

Теги: Росгвардия, банда ГТА, Мособлсуд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Молдавия объявила Рогозина персоной нон-гратаМолдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
Причиной, как заявили в Кишиневе, стали "порочащие" заявления Рогозина о МолдавииПодробнее
ЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатора
По ее данным, мэр Екатеринбурга не стал открывать специальный счет в Сбербанке, хотя без него вести избирательную кампанию невозможноПодробнее
В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого домаПодробнее
Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Авария произошла вечером во вторник по местному времениПодробнее
Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииКорреспондента "Новой газеты" выдворят из России
Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в странеПодробнее
Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
В российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФПодробнее
Имущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве
Сегодня стало известно, что 12 мая суд наложил арест на два гаража, часы и драгоценности экс-депутата ГосдумыПодробнее
РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего ВостокаРФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока
Из-за аварии произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов на Забайкальской и Дальневосточной ж/дПодробнее
В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаВ Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда
По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон-гратаВ РоссииРосгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"МоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоВ миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентябряВ РоссииВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях

Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата

Молдавия объявила Рогозина персоной нон-гратаПричиной, как заявили в Кишиневе, стали "порочащие" заявления Рогозина о Молдавии Подробнее

Бывшего "бухгалтера" Освенцима признали годным к отбыванию тюремного срока

Росгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"

Росгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"В федеральной службе не согласны со слухами о том, что с подсудимыми пытались расправиться таким изощренным способом Подробнее

Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького

Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоВ МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВ Подробнее

"Барселона" назвала официальную сумму за Неймара

На торгах в Москве выставят работы Серова, Бурлюка и Параджанова

Директор Росгвардии указал на ошибки конвоиров "банды ГТА"

Шесть российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг

В Петербурге нашли не покидавшего квартиру с советских времен мужчину

Московская биеннале "Заоблачные леса" пройдет в Новой Третьяковке

Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"

Источник узнал о планах Молдавии объявить Рогозина "нежелательной персоной"По информации собеседника "Интерфакса", молдавское правительство намерено запретить российскому вице-премьеру въезд в страну Подробнее

Трое россиян пострадали в результате вооруженного ограбления в Абхазии

Семьи британских дипломатов покинули Венесуэлу

"Барселона" подтвердила намерение Неймара покинуть клуб

ИНИОН пока не будут переселять в новое здание

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции