Росгвардия после стрельбы в суде заявила о "более простом способе" расправы над "бандой ГТА"

В федеральной службе не согласны со слухами о том, что с подсудимыми пытались расправиться таким изощренным способом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В командовании Росгвардии усомнились в том, что происшествие в Мособлсуде можно считать внесудебной расправой над членами так называемой "банды ГТА".

"Очень много бытует слухов, но если задуматься, для внесудебной расправы можно было найти более простой, а не столь изощренный способ", - сообщил в среду журналистам замглавы ведомства Сергей Меликов.

"Вряд ли столь серьезные хитросплетения, такая серьезная операция планировалась, чтобы совершить судебную расправу", - сказал Меликов.

Нападение в суде

Как сообщалось, во вторник пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на двух сопровождавших их сотрудников полиции - мужчину и женщину - и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были ликвидированы, пять человек получили ранения, в том числе два преступника, два полицейских и сотрудник Росгвардии.

Тяжело раненные бандиты были направлены в одну из больниц Москвы, а в Красногорскую городскую больницу №1 доставили правоохранителей - женщину и двух мужчин, один из которых со странгуляционной асфиксией помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, а второго с огнестрельным ранением плеча готовили к операции.

"Банда ГТА"

По данным СКР, так называемая "банда ГТА", совершавшая разбойные нападения на дорогах, была создана в 2012 году. В ее состав входили 14 человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей они убили 17 человек и ранили еще двоих. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным травмами. Девять участников банды предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, а главарь ОПГ былликвидирован при задержании.

Название "банда ГТА" впервые появилось в СМИ, оно является отсылкой к известной компьютерной игре Grand Theft Auto.