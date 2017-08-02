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Двух раненных в результате стрельбы в Мособлсуде переведут в госпиталь МВД

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Состояние двух пострадавших в результате стрельбы в Мособлсуде улучшилось, их переводят из Красногорской городской больницы (КГБ) №1 в центральный госпиталь МВД, сообщил "Интерфаксу" главный врач КГБ Константин Соболев.

Дело "банды ГТА"

"Состояние пациентов несколько улучшилось. Они в сознании, немного начали разговаривать. Было принято решение перевести их в центральный госпиталь МВД, так как они военнослужащие. Они уже в пути", - сказал Соболев.

Он уточнил, что состояние обоих пострадавших стабильное, средней тяжести.

Нападение в суде

Как сообщалось, во вторник пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на двух сопровождавших их сотрудников полиции - мужчину и женщину - и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были ликвидированы, пять человек получили ранения, в том числе два преступника, два полицейских и сотрудник Росгвардии.

Тяжело раненные бандиты были направлены в одну из больниц Москвы, а в Красногорскую городскую больницу №1 доставили правоохранителей - женщину и двух мужчин, один из которых со странгуляционной асфиксией помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, а второго с огнестрельным ранением плеча готовили к операции.

"Банда ГТА"

По данным СКР, так называемая "банда ГТА", совершавшая разбойные нападения на дорогах, была создана в 2012 году. В ее состав входили 14 человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей они убили 17 человек и ранили еще двоих. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным травмами. Девять участников банды предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, а главарь ОПГ былликвидирован при задержании.

Название "банда ГТА" впервые появилось в СМИ, оно является отсылкой к известной компьютерной игре Grand Theft Auto.

Теги: Мособлсуд, Москва, МВД РФ
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