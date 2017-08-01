В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Стрельбу в здании Мособлсуда устроили подсудимые по так называемому "делу банды ГТА" при попытке побега, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник управления информационного обеспечения Росгвардии Евгений Кубышкин.

"Сегодня в Московском областном суде пятеро подсудимых по делу о так называемой "банде ГТА" напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы",- сказал Кубышкин.

Между тем, в СКР уточнили, что двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых, находящихся в наручниках.

"Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление - сотрудников Росгвардии", - сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В результате завязалась перестрелка, в ходе которой трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы.

По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Покушение на побег из-под стражи" и "Хищение оружия".

Фигуранты дела "банды ГТА" были арестованы в 2014 году. По версии следствия, они останавливали машины при помощи железных шипов и расстреливали выходивших осмотреть повреждение водителей, а затем и пассажиров.

Мособлсуд 19 июля начал рассматривать это дело по существу. На скамье подсудимых девять обвиняемых, все они являются уроженцами центральноазиатских республик.

По данным СКР, за два с лишним года на территории Москвы, Московской и Калужской областей были убиты 17 человек и двое ранены.