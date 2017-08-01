В России

В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Мособлсуда уточнила имена напавших на конвоиров подсудимых по делу так называемой "банды ГТА".

"В ходе перестрелки были ликвидированы трое нападавших - (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, Холик Субханов",- сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Дело "банды ГТА"

По ее словам, ранены и обезврежены Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.

"Четверо остальных подсудимых - Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров - в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже",- добавила Осипова.

Нападение было совершено уже после объявления перерыва в судебном заседании, когда пятеро подсудимых были помещены в лифт для транспортировки в конвойное помещение, расположенное в подвале Мособлсуда.

Так называемая "банда ГТА" была создана, по данным СКР, в 2012 году. В ее состав входило четырнадцать человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 году на территории Москвы, Московской и Калужской областей членами банды были убиты 17 человек и двое ранены. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным избиением и угрозами. Девять участников предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.

Теги: Мособлсуд, Московская область
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