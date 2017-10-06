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По факту ДТП под Коломной возбуждено уголовное дело

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено по факту смертельного ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Подмосковья. О этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

"Следственным управлением УМВД по Коломенскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По уточненной информации МВД, в результате происшествия шесть человек погибли, 25 пассажиров, в том числе четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщалось, в пятницу в деревне Лукерьино Коломенского района рейсовый автобус госпредприятия "Мострансавто", следовавший по маршруту №331 Москва-Озеры, опрокинулся в кювет.

Согласно предварительной информации, причина происшествия - водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. На момент аварии в салоне находилось 39 пассажиров, в том числе один ребенок.

Теги: Московская область, Коломна
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