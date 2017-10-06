Семьи погибших под Коломной получат компенсации более 2 млн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Родственники каждого из погибших в аварии с автобусом в подмосковной Коломне получат страховые выплаты в размере более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Мострансавто".

"Пассажиры подмосковного госперевозчика "Мострансавто" застрахованы ГК "СОГАЗ". Родственники погибших получат 2 млн 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пятницу в городском округе Коломна произошла авария, в ходе которой автобус, перевозивший людей, опрокинулся.

По данным областного главка МВД, в аварии погибли шесть человек. Тем временем, в Минздраве Московской области "Интерфаксу" сообщили, что пострадали 26 человек, из них госпитализированы 20 с политравмой (множественные травматические повреждения).

Трое госпитализированных, в том числе мальчик четырех лет, находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как средней тяжести.