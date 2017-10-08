Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Торговый комплекс "Синдика" в Подмосковье горит по всей площади, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Собеседник агентства сообщил, высока вероятность обрушения отдельных частей кровли здания. "Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам", - сказал он.

По словам представителя МЧС, несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров.

С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек. По предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.

"По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара", - говорится в сообщении ведомства.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.