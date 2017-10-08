Конструкции горящего строительного рынка "Синдика" начали рушиться

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Внутренние конструкции торгового комплекса "Синдика" в Подмосковье не выдержали температуры и начали рушиться, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Из-за высокой температуры возможны точечные обрушения внутренних конструкций здания. Кровля пока не обрушилась", - сказал представитель главка.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил, что внутри здания конструкции обрушились на площади 500 кв.м.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар охватил всю территорию торгового комплекса. Несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров.

"По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара", - говорится в сообщении ведомства.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.