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Москва

Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАД

Источник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверки

Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАД
Пожар на строительном рынке "Синдика" в Москве
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рассматриваются две основные версии пожара на строительном рынке "Синдика" у МКАД - поджог и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Версия поджога тщательно изучается. Однако нельзя исключать и допущенные нарушения как при монтаже и эксплуатации проводки, так и сварочного оборудования. Незадолго до пожара в помещение проводилась сварка", - сказал источник.

Он отметил, что проверка соблюдения норм пожарной безопасности на складах арендаторов в этом и прошлом году не проводились.

"Арендаторы торговых площадей на территории торгового комплекса относятся к объектам малого бизнеса. По закону такие предприятия не подлежат проверкам Госпожнадзором до конца 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Днем в воскресенье на рынке "Синдика" загорелись склады рядом с подземной парковкой. Посетители были эвакуированы. Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. В 22:56 воскресенья пожар был локализован на площади 55 тыс. квадратных метров. В 07:03 понедельника пожарные ликвидировали открытое горение. Помощь медиков понадобилась троим пострадавшим.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около 1 тыс. магазинов.

Летом 2015 года в России был установлен мораторий на плановые проверки субъектов малого предпринимательства с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. При этом если компании ранее выносилось наказание за грубые нарушения либо регуляторы приостанавливали ее деятельность, или с момента проверки прошло менее трех лет, то плановые надзорные мероприятия не запрещаются.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Синдика
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