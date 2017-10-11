Арендаторам со сгоревшей "Синдики" предоставят льготы на торговых площадках

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на строительном рынке "Синдика" арендаторы получат новые торговые места на льготных условиях, в ряде случаев предусмотрено полное освобождение предпринимателей от арендной платы на определенный период, сообщил в среду первый замминистра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев.

"Вначале практически все торговые площадки предоставят арендные каникулы (пострадавшим предпринимателям, - ИФ)", - сказал Григорьев на совещании с представителями подмосковных рынков.

Он добавил, что после окончания арендных каникул для предпринимателей наступит льготный период аренды, который продлится от полугода до года. В отношении каждого арендатора будет приниматься индивидуальное решение на этот счет.

"Суммарно объем предоставляемых торговых площадей перекрывает потерянные площади, что были на "Синдике", - заявил Григорьев.

Пожар в ТЦ "Синдика" произошел 8 октября. Посетители были эвакуированы. Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. В 22:56 воскресенья пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. В 07:03 в понедельник МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ, 10 октября пожар полностью ликвидировали. В огне пострадали три человека.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона), занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около 1 тыс. магазинов.