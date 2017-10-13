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Москва

Начался снос здание ДК Серафимовича в центре Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Застройщик начал снос Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке Москвы.

Как передал корреспондент " Интерфакса", на территории здания ДК, которая обнесена строительным забором, работает экскаватор и проводится снос здания.

МоскваАктивисты принесли цветы и свечи к сносимому зданию ДК имени СерафимовичаЧитать подробнее

Ранее в октябре эксперты Мосгорнаследия не нашли оснований для включения ДК им.Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия.

"При департаменте культурного наследия Москвы состоялось заседание научно-методического совета, посвященное вопросу включения Дома культуры им.А.С.Серафимовича (Средний Тишинский пер., д. 5/7, стр. 1) в список выявленных объектов культурного наследия. Тезисы об архитектурной и исторической ценности здания, рассмотренные экспертами совета, не нашли документального подтверждения. Здание ДК им.А.С.Серафимовича не может быть признано объектом культурного наследия", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Мосгорнаследия.

Тем не менее, департамент культурного наследия Москвы рекомендует пересмотреть проект застройки, так как здание ДК памятно и важно для жителей Среднего Тишинского переулка, отмечается в документе.

-1 #дксерафимовича #Moscow #constructivism

Публикация от Liliya (@verpakhovskaya)

Летом активисты проводили акции возле здания с целью привлечь внимание властей и не допустить сноса здания. Тогда снос здания был приостановлен.

Здание ДК в Среднем Тишинском переулке было построено по проекту неизвестных архитекторов в 1928–1929 годах для работников завода "Авиаприбор". В 1930-х в нем размещался Первый московский рабочий театр.

В апреле СМИ сообщили, что зимой 2016 года Московская градостроительно-земельная комиссия одобрила план "Дон-строя" возвести на месте ДК им. Серафимовича 16-этажный жилой дом с магазинами, физкультурно-оздоровительным комплексом и социальными объектами.

Теги: Москва
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