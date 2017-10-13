Начался снос здание ДК Серафимовича в центре Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Застройщик начал снос Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке Москвы.

Как передал корреспондент " Интерфакса", на территории здания ДК, которая обнесена строительным забором, работает экскаватор и проводится снос здания.

Ранее в октябре эксперты Мосгорнаследия не нашли оснований для включения ДК им.Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия.

"При департаменте культурного наследия Москвы состоялось заседание научно-методического совета, посвященное вопросу включения Дома культуры им.А.С.Серафимовича (Средний Тишинский пер., д. 5/7, стр. 1) в список выявленных объектов культурного наследия. Тезисы об архитектурной и исторической ценности здания, рассмотренные экспертами совета, не нашли документального подтверждения. Здание ДК им.А.С.Серафимовича не может быть признано объектом культурного наследия", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Мосгорнаследия.

Тем не менее, департамент культурного наследия Москвы рекомендует пересмотреть проект застройки, так как здание ДК памятно и важно для жителей Среднего Тишинского переулка, отмечается в документе.

МосКультУРА и Дядя Миша пришли к ДК Серафимовича, переживаем за него #москультура #moscultura @moscultura #Москва #дксерафимовича #история #дядямиша Публикация от Mikhail Bratsilo (@mikhailbratsilo) Июл 16 2017 в 6:58 PDT

-1 #дксерафимовича #Moscow #constructivism Публикация от Liliya (@verpakhovskaya) Окт 12 2017 в 12:11 PDT

Летом активисты проводили акции возле здания с целью привлечь внимание властей и не допустить сноса здания. Тогда снос здания был приостановлен.

Здание ДК в Среднем Тишинском переулке было построено по проекту неизвестных архитекторов в 1928–1929 годах для работников завода "Авиаприбор". В 1930-х в нем размещался Первый московский рабочий театр.

В апреле СМИ сообщили, что зимой 2016 года Московская градостроительно-земельная комиссия одобрила план "Дон-строя" возвести на месте ДК им. Серафимовича 16-этажный жилой дом с магазинами, физкультурно-оздоровительным комплексом и социальными объектами.