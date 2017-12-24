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Москва

В Лермонтовском сквере в Москве собрались участники несогласованной акции

Есть обновление от 16:26

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Столичная полиция усилила меры безопасности в районе Лермонтовского сквера в Москве, где проходит несогласованная акция, организованная главой муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", сквер, где собираются люди, оцеплен полицией. Сотрудники правоохранительных органов в мегафон призывают освободить дорогу и не мешать проходу граждан. Они напоминают, что мероприятие не согласовано.

На месте также дежурит несколько автозаков. Люди собрались вокруг памятника Лермонтову.

Ранее столичные прокуроры предостерегли Яшина о недопустимости проведения 24 декабря несогласованного массового мероприятия. Об этом сообщила "Интерфаксу" в воскресенье руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. "Сегодня глава муниципального округа Красносельский Яшин издал распоряжение о проведении с 15 до 18 часов 24 декабря на территории сквера Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом собрания жителей муниципального округа", - сказала она.

По ее словам, мещанский межрайонный прокурор столицы внес Яшину предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства и предупредил об установленной законом ответственности.

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Ранее глава муниципального округа Москвы Красносельский Илья Яшин сообщил, что в связи с запретом акции в виде праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере, он в воскресенье издал распоряжение о проведении там же собрания жителей округа.

Он заявил, что такого рода мероприятие не требует согласования со столичными властями. "Праздник нам провести не дали, поэтому, к сожалению, мы не сможем организовать концертную программу", - сказал также Яшин "Интерфаксу".

Со своей стороны руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил "Интерфаксу", что распоряжение Яшина противоречит закону, поскольку такие документы должны издаваться и обнародоваться в СМИ не позднее, чем за 20 дней до мероприятия.

Теги: Москва, Лермонтовский сквер, Илья Яшин
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