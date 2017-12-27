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Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик"
Москва

Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик"

Есть обновление от 11:24

Сотрудники полиции оцепили подходы к кондитерской фабрике, где сегодня была открыта стрельба

Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что на фабрике "Меньшевик", где бывший владелец открыл стрельбу, находились заложники.

"Теперь мы можем официально опровергнуть эту информацию. Она не соответствует действительности", - сказал Титов "Интерфаксу" в среду.

Как передает корреспондент "Интерфакса", подъезд к фабрике перекрыт ограничительной лентой, вдоль которой стоят сотрудники полиции в касках. На месте находятся более 10 полицейских автомобилей, автозак, машины Следственного комитета. Сотрудники полиции перенаправляют автомобили, намеревавшиеся повернуть на Иловайскую улицу.

К месту события продолжают прибывать сотрудники правоохранительных органов.

Между тем источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник скрывается на территории фабрики, его ищет полиция. Предприятие блокировано сотрудниками правоохранительных органов.

Ране информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.

Источник сообщал, что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Теги: Москва
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