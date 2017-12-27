Вероятной причиной конфликта на московской фабрике назвали долги бывшего собственника

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Причиной стрельбы, которую устроил бывший собственник фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, могли быть долги. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"У него были серьезные долги, сегодня к нему пришли с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно это и является наиболее вероятной причиной конфликта, в результате которого началась стрельба.

В пресс-службе столичного управления ФССП сообщили, что московские приставы работали на территории фабрики "Меньшевик", когда там началась стрельба, но они работали в других помещениях и забаррикадировались, обеспечивая безопасность понятых.

"Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал", - сказал представитель управления "Интерфаксу".

По его словам, приставы действовали в рамках исполнительного производства против должника - одного из арендаторов части помещений фабрики.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что утром 27 декабря бывший собственник фабрики на улице Иловайская, вступил с нынешним руководством фабрики в словесный конфликт, в ходе которого достал оружие и произвел несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

Стрелок скрывается от полиции на территории предприятия, оказывает активное сопротивление задержанию, сказала Иванова.