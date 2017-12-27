По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" возбуждено уголовное дело

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве, произошедшей в результате спора бывшего и нынешнего руководителей предприятия. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По имеющимся данным, сегодня утром бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайская, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи и криминалисты главка проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.

По данным "СПАРК-Интерфакс", кондитерская фабрика "Меньшевик" была основана в 1999 году. Компания занимается производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал компании составляет 8,5 тыс. рублей. Компания принадлежит физическим лицам.

Илья Аверьянов, предположительно открывший стрельбу, имел ранее в собственности 20% уставного капитала фабрики. В настоящее время, помимо данной компании (значится как гендиректор), он возглавляет компанию ЗАО "Регион 101", которая занимается деятельностью агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами.