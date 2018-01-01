Запущенная петарда в новогоднюю ночь оставила без света район Владивостока

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Крупный район Владивостока в новогоднюю ночь оказался обесточенным, по предварительным данным, из-за запущенной петарды, сообщают местные СМИ.

Фото и видео по данному происшествию очевидцы выложили в соцсетях. "Сразу после 24:00 местного времени (17:00 31 декабря по Москве - ИФ) по адресу Горная, 33 группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв и район остался без света", - пишут очевидцы.

Один из них отмечает, что "вспышка была такой яркой, что было больно смотреть, дуга гуляла по ЛЭП, потом вспыхнуло пламя".

В результате без электричества оказались улицы Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова. По данным СМИ, аварийные службы оперативно устранили неисправность.