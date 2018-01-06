В Москве на Покровке загорелся ресторан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, посетители эвакуированы, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По адресу улица Покровка, дом 17, в двухэтажном кирпичном здании старой постройки, в ресторане "Extra Virgin", произошел пожар, посетители ресторана покинули помещение до прибытия пожарной охраны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, горение происходит в вентиляционном коробе, площадь пожара уточняется. "Есть вероятность, что огонь мог перекинуться на кровлю пристройки, проводится контрольное вскрытие перекрытий", - добавил источник.