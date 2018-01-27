Два вокзала эвакуировали в Москве из-за анонимных сигналов о бомбе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Порядка тысячи человек эвакуировано из зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В общей сложности, из зданий было эвакуировано около тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка информации продолжается.

В зданиях работают кинологи.

Об анонимных сообщениях о "минировании" Курского и Киевского вокзалов "Интерфаксу" ранее рассказал осведомленный источник.

В январе уже поступал анонимный звонок об угрозе взрыва на трех московских вокзалах. Тогда сообщения о возможных минированиях не подтвердились.