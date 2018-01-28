В Москве завершилась несогласованная акция сторонников Навального

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы завершилась.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники акции, которая началась на Тверской улице днем в воскресенье, прошли до Манежной площади, далее - по Моховой улице и Воздвиженке через Новый Арбат дошли до здания правительства, затем через улицу 1905 года и Садовое кольцо вернулись на Триумфальную площадь. Оттуда протестующие дошли до Пушкинской площади, где акция завершилась.

Шествие сопровождала колонна автомобилей полиции, которая неоднократно призывала участников разойтись и освободить проезжую часть, однако задержаний не производилось.

В пресс-центре МВД ранее сообщили "Интерфаксу", что в Москве в несогласованном мероприятии приняли участие около тысячи человек.

Сам Навальный был задержан днем в воскресенье на Тверской улице, в столичной полиции сообщили, что составят в его отношении протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).