Глава СПЧ отметил аккуратную работу полиции на воскресных акциях протеста

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Действия полиции в ходе акций протеста, прошедших в России в воскресенье, были корректными и соответствуют рекомендациям Совета Европы и Совета по правам человека, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы видим, что полиция, во всяком случае - в Москве, Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и других городах, работала очень аккуратно, очень сдержанно. Такая работа полиции отвечает рекомендации Совета Европы, которые касаются проведения публичных акций", - сказал Федотов "Интерфаксу".

Кроме того, такое поведение полиции соответствует рекомендациям, которые содержались в докладе о практике реализации свободы собраний, который Совет передал президенту 30 октября прошлого года, отметил глава СПЧ.

"В то же время, я не могу не заметить, что в целом ряде случаев, в том числе в Москве, акции были не согласованы. Я считаю, что это ошибка и организаторов, и московских властей, надо было добиваться нахождение компромиссного решения", - добавил Федотов.

"Это было бы на пользу всем, потому что на согласованный митинг пришло бы значительно больше людей, на согласованном митинге не было бы никаких задержаний, никаких нарушений общественного порядка, и граждане смогли бы свободно выразить свое мнение. Все-таки несогласованные мероприятия всегда чреваты эксцессами, чреваты провокациями, и этим они особенно опасны", - сказал он.

Функции общественного мониторинга на состоявшейся в Москве акции выполняли ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, члены Совета Кирилл Кабанов, Лилия Шибанова и другие.

28 января в 46 городах России прошли акции сторонников Алексея Навального, серьезных нарушений не зафиксировано. В некоторых городах митинги состоялись в местах, согласованных с властями, в некоторых - в частности, Москве и Петербурге - это были несанкционированные акции.