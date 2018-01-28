На задержанного Навального составят протокол из-за несогласованной акции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Столичная полиция составит административный протокол в отношении задержанного оппозиционера Алексея Навального, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка.

"На Тверской улице столичной полицией был задержан Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ. (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье в штабе Навального также сообщали, что он был задержан на Тверской улице.

Оппозиционер ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги уже прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.