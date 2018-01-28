Полиция насчитала около тысячи человек на акции сторонников Навального в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Около тысячи человек принимает участие в несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"ГУ МВД России по городу Москве сообщает, что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

В воскресенье в штабе Навального сообщили, что он был задержан на Тверской улице.

Оппозиционер ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги уже прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.