Координатор московского штаба Навального отправлен под арест на 15 суток

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста руководителю московского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергею Бойко, сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

"Суд признал доказанной вину Бойко по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий) и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста", - сказал юрист.

Еще один сторонник Навального Константин Салтыков по решению Тверского суда проведет в общей сложности под арестом 30 суток, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. По ее словам, задержанный активист признан в понедельник виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и ч. ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Кроме того, Перовский суд Москвы арестовал на 15 суток координатора столичного штаба оппозиционера Николая Ляскина за организацию незаконной акции, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Ему инкриминируются призывы через твиттер к участию в несогласованном митинге.

Сам Ляскин свою вину не признал, отметив , что в написанном им твитте нет призыва к участию в несогласованном митинге и тем более в его организации. "Я призывал участвовать во всех согласованных акциях. Я не являюсь ни заявителем, ни организатором" - сказал он.

Как ожидается, вынесенные решения судов будут в ближайшее время обжалованы защитой.

В воскресенье, 28 января, в российских городах прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений. По данным пресс-центра МВД России, в 16 городах РФ было задержано 266 лиц, которые впоследствии были отпущены из отделов полиции.