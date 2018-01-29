Москалькова назвала действия полиции на акциях оппозиции корректными

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала действия полиции на воскресных акциях оппозиции корректными и профессиональными.

"Несмотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге акции "забастовки избирателей" были несанкционированными, уполномоченному по правам человека в РФ жалоб и заявлений во время их проведения не поступало. Татьяна Москалькова особо отметила корректные и профессиональное поведение правоохранительных органов во время проведения этих акций", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

В воскресенье в российских городах прошли акции сторонников Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений. Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. В Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек. В Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек, в Новосибирске - 600, в Нижнем Новгороде - 550. Меньше тысячи человек пришло в Екатеринбурге. Чуть большее число участников митингов назвали правозащитники.

В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек, сообщили в МВД. В центре Москвы был задержан сам Алексей Навальный, позже его отпустили.