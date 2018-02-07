Шоу-рум реновации закрылся на ВДНХ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Шоу-рум программы реновации жилья на ВДНХ завершил работу, сообщили в среду в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Это плановый демонтаж. В настоящее время прорабатывается возможность демонстрации жителям квартир, выполненных в соответствии с требованиями к улучшенной отделке жилых помещений. Создание шоу-румов в районах реновации будет оптимальным решением для участников программы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Первый шоу-рум реновации был открыт на Московском урбанистическом форуме в июле прошлого года. Затем с учетом пожеланий посетителей была доработана планировка квартир. "В однокомнатной квартире на 50% увеличена площадь коридора и прихожей, во всех квартирах добавлена гардеробная либо встроенный шкаф, также увеличена высота потолков с 2,65 до 2,75 м, выполнена улучшенная отделка "комфорт-класса", - напомнили в пресс-службе.

Новый шоу-рум реновации открылся у павильона "Космос" на ВДНХ 7 сентября. За время работы его посетили около 47 тыс. человек.