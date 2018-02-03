Мэрия попросила москвичей из-за непогоды не парковать автомобили под деревьями

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В связи с усилением ветра и похолоданием ночью до минус 4-6 градусов в Москве возможно образование наледи на деревьях и проводах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Просим москвичей в таких сложных погодных условиях быть аккуратными, не парковать свои автомобили вблизи деревьев", - сказал Бирюков "Интерфаксу".

Ранее заместитель мэра сообщил, что все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада.

На пресс-конференции 1 февраля Бирюков рассказал, что в Москве в выходные и в начале следующей недели выпадет до полуметра снега.