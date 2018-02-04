Собянин сообщил о пяти пострадавших из-за снегопада в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате мощнейшего снегопада в Москве достигло пяти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу погода будет ухудшаться", - написал он на своей странице в твиттере в воскресенье.

По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Ранее он сообщил об одном погибшем в результате стихии из-за упавшего дерева.