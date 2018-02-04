Непогода оставила без света около 19 тыс. жителей Центральной России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные отключения энергоснабжения из-за непогоды происходят в четырех областях Центральной России, без света остаются около 19 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэнерго России.

По данным ведомства, нарушено энергоснабжение во Владимирской, Московской, Калужской и Тульской областях.

Во Владимирской области без электроснабжения стались 4,5 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 10 бригад в составе 22 человек и 10 единиц специальной техники.

В Московской области без света остались 5,2 тыс. человек, в Тульской области - около 5 тыс. человек.

В Калужской области без электроснабжения остаются около 3,9 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 55 человека и 26 единиц специальной техники.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России до полного завершения аварийно-восстановительных работ.