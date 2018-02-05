Москва

Гематолога Мисюрину освободили из-под ареста до вступления приговора в силу

Врач, осужденная на два года из-за смерти пациента, выпущена под подписку о невыезде

Гематолога Мисюрину освободили из-под ареста до вступления приговора в силу
Врача-гематолог Елена Мисюрина в Мосгорсуде
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил из-под ареста до вступления приговора в силу врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную из-за смерти пациента на два года.

"Апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокурора удовлетворить. Отменить меру пресечения, назначенную Черемушкинским судом Москвы в отношении Мисюриной в виде заключения под стражу, и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления в силу приговора в ее отношении", - огласил постановление судья.

Мисюрина освобождена в зале суда.

На заседании суда выступил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который поручился за Мисюрину.

"Мы считаем, что сегодня идет вольная, необъяснимая и необоснованная волна травли медицинской системы. Кому хорошо, что Мисюрина сидит здесь? Тем восьмидесяти больным детям, которые находятся в центре? Нет", - сказал Рошаль. Он добавил, что предлагает "посадить себя вместо нее, чтобы она и дальше могла бы помогать детям".

Мисюрина также попросила суд изменить ей меру пресечения и сказала, что "готова явиться в суд по первому требованию".

Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента" в 2013 году, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Позже прокуратура Москвы обжаловала этот приговор. Озабоченность им выразили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец и глава СПЧ Михаил Федотов.

Теги: Елена Мисюрина
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