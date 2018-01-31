СПЧ проведет расследование из-за приговора гематологу Мисюриной

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека намерен разобраться в деле столичного врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденного за смерть пациента, сообщил в среду глава СПЧ Михаил Федотов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Мы проведем собственное расследование, изучим дело и представим собственное экспертное заключение", - сказал он.

Федотов отметил, что в СПЧ поступило обращение коллег-врачей Миссюриной, под которым стоит 681 подпись.

Суд в Москве на минувшей неделе признал Мисюрину виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента" в 2013 году, и приговорил ее к двум годам в колонии общего режима. Приговор вызвал широкий общественный резонанс.