Главные новости
В РоссииМинобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25В РоссииСКР сообщил о задержании председателя и членов правительства ДагестанаЭкономикаРоман Абрамович просил о виде на жительство в Швейцарии
Москва

Освобожденная гематолог Мисюрина пообещала вскоре выйти на работу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Осужденная из-за смерти пациента врач-гематолог Елена Мисюрина, которую в понедельник освободили из СИЗО по решению Мосгорсуда, заявила, что не станет долго отдыхать и в ближайшее время выйдет на работу.

"Большое спасибо всем за поддержку. Я очень надеялась на то, что меня сегодня отпустят. Несколько дней я отдохну, а после планирую выйти на работу", - сказала она, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Мосгорсуд в понедельник освободил осужденную из-за смерти пациента на два года заключения Мисюрину из-под ареста до вступления ее приговора в законную силу. Таким образом, были удовлетворены требования как защиты, так и прокуратуры.

Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента" в 2013 году, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Позже прокуратура Москвы обжаловала этот приговор. Озабоченность им выразили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец и глава СПЧ Михаил Федотов.

Теги: Россия, Елена Мисюрина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в ЖК "Бутово-Парк"Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в ЖК "Бутово-Парк"
По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работПодробнее
Гематолога Мисюрину освободили из-под ареста до вступления приговора в силуГематолога Мисюрину освободили из-под ареста до вступления приговора в силу
Врач, осужденная на два года из-за смерти пациента, выпущена под подписку о невыездеПодробнее
Снежный апокалипсис в МосквеСнежный апокалипсис в Москве
Накрывший Москву в выходные снегопад побил рекорды осадков 1957 и 2013 годов, проверив на прочность москвичей и коммунальные службыПодробнее
Снегопад обрушил на Москву за выходные 122% месячной нормы осадковСнегопад обрушил на Москву за выходные 122% месячной нормы осадков
Правительство города посоветовало водителям пересесть на общественный транспортПодробнее
За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков
Гидрометцентр назвал прошедший снегопад самым сильным за историю метеонаблюденийПодробнее
Синоптики пообещали москвичам настоящую морозную погодуСиноптики пообещали москвичам настоящую морозную погоду
По прогнозам, снегопад в столичном регионе к утру 5 февраля начнет ослабеватьПодробнее
Непогода в Москве привела к человеческим жертвамНепогода в Москве привела к человеческим жертвам
Столичный мэр сообщил об одном погибшем и двух пострадавшихПодробнее
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве и ПодмосковьеМЧС предупредило о метели и гололедице в Москве и Подмосковье
Спасатели рекомендовали по возможности не выходить из домаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 5 февраля6 фото
05 февраля
Фотохроника 5 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25В РоссииСКР сообщил о задержании председателя и членов правительства ДагестанаЭкономикаРоман Абрамович просил о виде на жительство в ШвейцарииВ РоссииНаучные познания россиян оставили желать лучшегоМоскваСнежный апокалипсис в МосквеЭкономикаШвейцария и США возглавили список стран - налоговых убежищ

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дня

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дняСитуация на бирже произошла на фоне слов Дональда Трампа о прочном фундаменте американской экономики. Подробнее

Уголовное дело возбуждено после нападения льва на ребенка в зоопарке Уссурийска

В многоэтажке в приморском Артеме начался крупный пожар

СМИ сообщили о давлении в тюрьме на экстрадированного в США Левашова

Истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для Саакашвили

Истек срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд для СаакашвилиУкраинские власти "готовят почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию Подробнее

Суд в Южно-Сахалинске огласит приговор экс-губернатору Хорошавину

Власти ДР Конго закроют бельгийское генконсульство в Лубумбаши

Местные власти недовольны действиями Брюсселя по побуждению к соблюдению конституции Подробнее

ЦИК зарегистрирует Путина кандидатом в президенты РФ

Три победителя "Супербоула" отказались ехать к Трампу на прием в Белый дом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru