Освобожденная гематолог Мисюрина пообещала вскоре выйти на работу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Осужденная из-за смерти пациента врач-гематолог Елена Мисюрина, которую в понедельник освободили из СИЗО по решению Мосгорсуда, заявила, что не станет долго отдыхать и в ближайшее время выйдет на работу.

"Большое спасибо всем за поддержку. Я очень надеялась на то, что меня сегодня отпустят. Несколько дней я отдохну, а после планирую выйти на работу", - сказала она, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Мосгорсуд в понедельник освободил осужденную из-за смерти пациента на два года заключения Мисюрину из-под ареста до вступления ее приговора в законную силу. Таким образом, были удовлетворены требования как защиты, так и прокуратуры.

Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента" в 2013 году, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Позже прокуратура Москвы обжаловала этот приговор. Озабоченность им выразили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец и глава СПЧ Михаил Федотов.