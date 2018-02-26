Суд оставил под стражей бывшего совладельца фабрики "Меньшевик" Аверьянова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы до 27 марта оставил под арестом бывшего совладельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, застрелившего охранника предприятия в декабре 2017 года.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении в отношении обвиняемого Аверьянова срока содержания под стражей до 27 марта 2018 года", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников в понедельник.

По словам пресс-секретаря, суд отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого и его защиты об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Утром 27 декабря 2017 года 49-летний Аверьянов, находясь на территории фабрики "Меньшевик" совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался. Стрелку удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позднее мужчина был задержан: ему предъявили обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), и на следующий день суд санкционировал его арест.

В пресс-службе столичного управления ФССП, в свою очередь, сообщили, что инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу компании "Денэм холл".

По словам Аверьянова у него не было намерений "убивать человека", а "выстрел произошел случайно во время борьбы за оружие". Кроме того, он заявил, что сотрудничает со следствием и надеется на переквалификацию его обвинения.