Сугробы в Москве за выходные вырастут на 10-15 сантиметров

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мощный снегопад в воскресенье вызовет проблемы на дорогах Москвы и Подмосковья, сугробы в столице могут вырасти на 10-15 сантиметров, сказал "Интерфаксу" заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

"Южные циклоны проходили западнее, но центр этого южного циклона проходит почти через Москву. Он начнет влиять на Центральный федеральный округ уже завтра, а на юг Московской области - вечером 3 марта. Весь день 4 марта, в воскресенье, Москва будет вблизи с центром", - сказал Елисеев агентству в пятницу.

Он отметил, что циклон принесет снег, местами сильный, а также ветер до 15-20 м/с, метель, заносы на дорогах и гололедицу. Температура днем составит 5-10 градусов ниже нуля, температурный фон ниже нормы на 4-5 градусов.

"Может выпасть по нашим расчетам до 15 мм осадков - это 10-15 сантиметров снега. Для столицы даже умеренный снегопад может быть связан с проблемами на дорогах. Снега будет довольно много", - сказал Елисеев.

В понедельник циклон - виновник непогоды будет уходить на северо-восток, осадки к утру 5 марта практически прекратятся, но температура снова опустится до текущих значений, добавил замруководителя Гидрометцентра.

Весеннего тепла в столичном регионе, по расчетам, вплоть до 10 марта пока не ожидается, сказал собеседник агентства.

Один из последних южных циклонов запомнился москвичам рекордным снегопадом. Тогда 3-5 февраля в столице выпало свыше 50 мм осадков - почти полторы месячных нормы. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд тогда напоминал журналистам, что выход южного циклона в холодное время года всегда связан с опасными метеоусловиями и значительными осадками.