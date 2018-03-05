Напавший на Собчак лишен стажировки в Мосгордуме

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, больше не проходит стажировку в Мосгордуме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь председателя городской думы Полина Орехова.

"Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме. С ним продолжают работать правоохранительные органы", - сказала Орехова.

Ранее Собчак сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин извинился за нападение на нее, совершенное стажером Мосгордумы в воскресенье.

"Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение", - написала Собчак в своем инстаграме в понедельник.

По ее мнению, телефонный звонок от мэра говорит о том, что высшие чиновники страны "начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции - нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны".

"Невозможно исправить ситуацию, если не признать свою ответственность за нее. Поэтому я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семеновича и выражаю ему свое уважение за его позицию", - написала Собчак.

Ранее в пресс-службе кандидата сообщили, что 4 марта мужчина толкнул Собчак в центре Москвы "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала", - говорилось в сообщении.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Собчак за инцидент. "Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", - написал Шапошников на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что "молодой человек, совершивший это, - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником".

Собчак, в свою очередь, заявила, что ждет от Шапошникова личных извинений и увольнения стажера гордумы.