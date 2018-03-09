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Участники протеста у полигона "Ядрово" снова сообщили о задержаниях

Есть обновление от 19:20

Активисты стараются не пропускать провоз мусора на его территорию, сказал представитель протестующих

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Жители подмосковного Волоколамска в пятницу продолжают акцию у въезда на мусорный полигон "Ядрово", есть задержанные, сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы активистов.

"Сегодня акция продолжилась, участники стараются не пропускать провоз мусора на территорию полигона", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте присутствуют сотрудники полиции и ОМОНа, которые призывают участников акции прекратить ее. "В настоящий момент людей пытаются оттеснить от въезда к полигону, уже есть задержанные", - сказал представитель активистов, не уточнив точное число задержанных.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов.

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Накануне сообщалось о том, что группа жителей Волоколамска перекрыла дорогу к полигону "Ядрово", из-за которого, по их мнению, в городе постоянно присутствует неприятный запах. Активисты в частности заявляют, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города. Позднее представитель инициативной группы протестующих сообщил "Интерфаксу", что полиция задержала около десяти человек.

В свою очередь представитель областного главка полиции Татьяна Петрова сообщила агентству, что полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух активистов по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в отношении девяти - составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Все задержанные были отпущены из отдела полиции.

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Вечером 8 марта первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов рассказал "Интерфаксу", что по периметру полигона был организован постоянный экологический контроль, станции экомониторинга планируют установить и в окрестных населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе был введен режим ЧС.

Теги: Подмосковье, Волоколамск, Ядрово
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