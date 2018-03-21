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Подмосковные прокуроры начали проверку по фактам отравления людей в Волоколамске

Проверка будет проходить под контролем центрального аппарата Генпрокуратуры РФ

Подмосковные прокуроры начали проверку по фактам отравления людей в Волоколамске
Жители Волоколамска у центральной районной больницы
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области проведет проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске", - приводит заявление Куренного официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РФ.

В заявлении отмечается, что "ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства".

Выброс свалочного газа на полигоне "Ядрово"

Ранее в среду местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

В администрации Волоколамского района Подмосковья сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства отметил, что в "Ядрово" работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал журналистам, что к медикам в Волоколамском районе 21 марта обратились 57 детей. Министр добавил, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания, остальные дети отпущены домой.

По словам Маркова, дети жаловались на тошноту и головокружение, которые связывали с неприятным запахом в городе. "Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы. То есть клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ", - отметил он, добавив, что для выяснения причин произошедшего в Волоколамский район отправилась группа специалистов по токсикологии.

Вместе с тем в подмосковном Роспотребнадзоре сообщили, что "за последние сутки проведено 24 исследования на содержание (в воздухе Волоколамска - ИФ) метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола", и превышения ПДК этих веществ не выявлено.

Во второй половине дня в среду в Волоколамский район приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отравление в Волоколамске

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Теги: Волоколамск, Генпрокуратура РФ
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