Госдума решила проверить законность работы полигона "Ядрово"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу поручила комитетам по охране здоровья, а также по экологии и охране окружающей среды запросить у Генеральной прокуратуры и ряда других ответственных ведомств информацию о законности размещения полигона бытовых отходов "Ядрово" и влияния его на здоровье граждан.

Так, запросы поручено направить также и Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в правительство Московской области.

Парламентарии просят предоставить сведения о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов "Ядрово". Также Госдума просит информировать о результатах проверок в связи с инцидентом и принятых мерах.

Соответствующий проект поручения подготовили депутаты фракции КПРФ Алексей Куринный, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Вера Ганзя, и Николай Осадчий.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.