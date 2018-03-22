Аэрозольные пушки установили на мусорном полигоне "Ядрово"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья в четверг установили две аэрозольные пушки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Ранее в четверг о планах по установке таких пушек заявил зампред регионального правительства Александр Чупраков. Он сообщил, что устройства будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовать запах. При этом он отметил, что до установки систем дегазации возможны новые выбросы свалочного газа, однако пушки должны справиться с их последствиями.

В свою очередь, глава министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин уточнил, что препарат, который будет применяться в аэрозольных пушках, не является химическим веществом. "Это среда, в которой живут экологически выращенные бактерии специальные двух видов, которые разлагают органические соединения", - пояснил Хромушин.

Он отметил, что этот препарат "не просто снижает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений, которые выделяют запах".

21 марта в Волоколамске на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В результате пострадали несколько десятков детей, шестеро из них были госпитализированы. По последним данным, число детей, обратившихся за медицинской помощью, возросло почти до 150.

Вечером 21 марта в Волоколамск приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. На встрече с местными жителями глава региона пообещал "отправить в места отдыха максимальное количество детей".