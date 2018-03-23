Волоколамск: реакция властей. Обобщение

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В четверг в подмосковном Волоколамске, где в течение двух последних дней за медпомощью обратились около 150 жителей, неприятного запаха не ощущалось, передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня хорошо, что ветер с полигона не в ту сторону, хоть поспали. А то мы уже масок для детей накупили", - сказал агентству местный житель Николай Хмелев.

Опрошенные местные жители заявляют, что запах, источником которого они считают полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово", обычно появляется ранним утром. По их словам, накануне население почувствовало резкий неприятный запах около 5:00-6:00. "Вечером тоже начинается такой смрад, он такой ядовитый!", - добавила жительница Волоколамска Анна Карнышева.

Между тем, в четверг по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на полигоне "Ядрово" установили две аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений.

Аэрозольные пушки

Глава министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал, что препарат, который будет применяться на аэрозольных пушках, будет не только "снимать" запах, но и снижать концентрацию активных органических соединений.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не химическое вещество. Это среда, в которой живут экологически выращенные бактерии специальные двух видов, которые разлагают органические соединения", - сказал министр журналистам в четверг.

Ситуационный штаб

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначается спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово". Уже в четверг он прибыл в Волоколамск, где сообщил журналистам, что ситуационный штаб по "Ядрово" будет работать до завершения процесса дегазации. "Штаб будет работать до тех пор, пока мы не завершим работы по активной дегазации (полигона "Ядрово" - ИФ), то есть минимум до 15 июня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 24 марта планируется завершить работы по устройству нового участка полигона, так называемой второй карты, после этого завоз отходов на старый участок (который был открыт в 1979 году) прекратят, и там начнутся работы по установке систем дегазации. Их планируют завершить к 15 июня.

Оповещение населения

Мобильный пункт оповещения населения о состоянии воздуха в Волоколамском районе заработал в четверг, обновление информации происходит каждые 4 часа.

"В городе работает мобильный пункт оповещения и информирования населения, он развернут у администрации на площади. Его цель - в режиме реального времени представлять информацию из лабораторий экомониторинга в Волоколамске", - сказал Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин журналистам.

По его словам, совместно с администрацией прорабатывается технический вопрос по выводу этой информации на бегущие строки в трех торговых точках.

В свою очередь, зампред правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что на сайте администрации Волоколамского района появится официальный раздел с информацией со станций экомониторинга.

Он отметил, что в Волоколамском районе работает шесть станций экомониторинга, одна из них - на центральной площади Волоколамска, она оснащена табло, куда выводятся данные об экологической ситуации.

Дети и путевки

Министр образования Московской области Марина Захарова сообщила в четверг, что более 400 детей в Волоколамском районе пропустили занятия в школах и детских садах 20 и 21 марта, это более 6% от общего числа всех учеников школ и детских садов района.

"В Волоколамском районе 22 школы и 22 детских сада, школы посещает более 5 тыс. учеников и более 2 тыс. детей посещают дошкольные образования. Если мы говорим про 20 и 21 марта, то в эти дни школы и детские сады по тем или иным причинам не посещали 434 ребенка", - сказала Захарова журналистам.

Вместе с тем в четверг в Волоколамске началась выдача детских путевок в оздоровительные лагеря. "Уже 30 путевок по линии Минздрава выписаны", - сказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова журналистам. Путевки предполагаются двух типов: на 14 и 21 день.

Она призвала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок - причем не только для детей, но и для пожилых людей.

Замминистра социального развития региона Александр Шустро сообщил, что около 900 жителей Волоколамского района смогут пройти оздоровление в учреждениях Московской области. Он пояснил, что места в оздоровительных учреждений зарезервированы, транспорт подготовлен, в ведомстве ждут соответствующих заявок от местных жителей.

"Готовы отправить заявителей хоть сегодня. Главное, чтобы было соответствующее пожелание", - добавил Шустров

Разлом и выброс газа

В ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Шестеро из них были госпитализированы. Трое детей были направлены в Филатовскую больницу Москвы, трое в четверг к полудню выписаны из ЦРБ.

Однако как наблюдал корреспондент агентства, в четверг в приемное отделение Волоколамской ЦРБ родители продолжили приводить детей с аналогичными жалобами.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".

Ближе к полуночи в Доме правительства Московской области губернатор собрал совещание с инициативной группой по ситуации в Волоколамском районе. По его итогам было решено сократить поток машин на полигон "Ядрово" на время рекультивации.

"Мы существенно снизим нагрузку на полигон на время рекультивации. Практически в два раза мы уменьшим поток машин, который туда направляется. Это требование жителей и инициативной группы", - сказал Воробьев журналистам.

Кроме того, до разрешения ситуации с полигоном в Волоколамск была направлена бригада узконаправленных врачей, в том числе пульмонологи и дерматологи.